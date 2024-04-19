Россия ударила по центру Белополья: есть погибший и раненые
Пятница, 19 апреля 2024, 18:02
Российские войска из артиллерии снова обстреляли центр города Белополье в Сумской области. Один человек погиб и трое ранены.
Источник: прокуратура и полиция в соцсетях
Детали: Сообщается, что обстрел произошел 19 апреля около 12:00. В результате атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, также ранены еще один мужчина и две женщины.
Реклама:
По предварительным данным, повреждены многоэтажка, легковые автомобили, магазины и аптека.
Что предшествовало: Ночью 17 апреля российская армия обстреляла Белополье из реактивных систем залпового огня, в результате чего один человек получил ранения, а также были повреждены энергообъекты.
ВИДЕО ДНЯ