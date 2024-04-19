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Россия ударила по центру Белополья: есть погибший и раненые

Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 18:02
Россия ударила по центру Белополья: есть погибший и раненые
Белополье на карте. источник: google maps

Российские войска из артиллерии снова обстреляли центр города Белополье в Сумской области. Один человек погиб и трое ранены.

Источник: прокуратура и полиция в соцсетях

Детали: Сообщается, что обстрел произошел 19 апреля около 12:00. В результате атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, также ранены еще один мужчина и две женщины.

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По предварительным данным, повреждены многоэтажка, легковые автомобили, магазины и аптека.

Что предшествовало: Ночью 17 апреля российская армия обстреляла Белополье из реактивных систем залпового огня, в результате чего один человек получил ранения, а также были повреждены энергообъекты.

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Темы: Сумская областьобстрелвойнажертвы
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