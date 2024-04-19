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Обстріл Дніпропетровщини: У 6-річного хлопчика загинула вся родина

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 20:34
Обстріл Дніпропетровщини: У 6-річного хлопчика загинула вся родина
Фото - Микола Лукашук в Телеграм

Стало відомо, що серед жертв від російського обстрілу 19 квітня на Дніпропетровщині ціла родина. 6-річний хлопчик залишився сиротою.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Маленький 6-річний хлопчик залишився один, загинула вся його родина. Від російської ракети у Синельниковому сьогодні загинули його мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат. Батько помер ще рік тому.

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Дитина зараз знаходиться у нашій обласній лікарні. У нього осколкові поранення щелепи, опіки, струс… Втім, наші медики стабілізували хлопця. Наразі його життю вже нічого не загрожує".

 
фото з телеграм каналу миколи лукашука

Деталі: Очільник облради повідомив, що у дитини залишилась тітка, яка буде оформлювати опікунство.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Теми: Дніпропетровська областьвійнадітижертви
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