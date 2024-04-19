Обстрел Днепропетровщины: У 6-летнего мальчика погибла вся семья
Пятница, 19 апреля 2024, 20:34
Стало известно, что среди жертв от российского обстрела 19 апреля на Днепропетровщине 19 апреля целая семья. 6-летний мальчик остался сиротой.
Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
Прямая речь: "Маленький 6-летний мальчик остался один, погибла вся его семья. От российской ракеты в Синельниково сегодня погибли его мама, бабушка, старшая сестра 14 лет и 8-летний брат. Отец умер еще год назад."
Реклама:
Ребенок сейчас находится в нашей областной больнице. У него осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение… Впрочем, наши медики стабилизировали парня. Пока его жизни уже ничего не угрожает".
Детали: Глава облсовета сообщил, что у ребенка осталась тетя, которая будет оформлять опекунство.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.