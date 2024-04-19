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Обстрел Днепропетровщины: У 6-летнего мальчика погибла вся семья

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 20:34
Обстрел Днепропетровщины: У 6-летнего мальчика погибла вся семья
Фото - Николай Лукашук в Телеграмм

Стало известно, что среди жертв от российского обстрела 19 апреля на Днепропетровщине 19 апреля целая семья. 6-летний мальчик остался сиротой.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Маленький 6-летний мальчик остался один, погибла вся его семья. От российской ракеты в Синельниково сегодня погибли его мама, бабушка, старшая сестра 14 лет и 8-летний брат. Отец умер еще год назад."

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Ребенок сейчас находится в нашей областной больнице. У него осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение… Впрочем, наши медики стабилизировали парня. Пока его жизни уже ничего не угрожает".

 
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

Детали: Глава облсовета сообщил, что у ребенка осталась тетя, которая будет оформлять опекунство.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.

Темы: Днепропетровская областьвойнадетижертвы
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