Пентагон обіцяє швидко відправити зброю Україні після голосування в Конгресі

Пентагон не збирається зволікати і налаштований оперативно відправити Україні пакет військової допомоги, відразу після відповідного голосування в Конгресі США.

Джерело: речник Пентагону Пат Райдер, слова якого наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він також розповів, що цей пакет, зокрема, включатиме засоби протиповітряної оборони.

Реклама:

"Так само, як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів... Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби", – зазначив Райдер.

Видання Politico також повідомило, що Пентагон готує пакет, який включатиме засоби артилерії та ППО. Неназвані американські посадовці заявили, що остаточного рішення щодо пакета, який може стати першим після голосування в Конгресі, ще немає.

Представники Міністерства оборони працюють над вмістом пакета, який може швидко пройти бюрократичну процедуру після ухвалення закону і підписання його президентом, сказав один з посадовців.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони дуже швидко передадуть цю рекомендацію держсекретареві, і незабаром після цього вона потрапить до президента", – сказав співрозмовник видання.

Джерело розповіло, що багато американської зброї вже перебуває на складах по всій Європі, і вона може бути негайно відправлена в Україну. Деякі види озброєнь можуть бути доставлені в Україну за кілька днів, на інші можуть піти тижні.

Нагадаємо: Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня.

У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.