Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 20:38
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Пат Райдер. Фото: Getty Images

Пентагон не собирается медлить и настроен оперативно отправить Украине пакет военной помощи, сразу после соответствующего голосования в Конгрессе США.

Источник: представитель Пентагона Пат Райдер, слова которого приводит журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он также рассказал, что этот пакет, в частности, будет включать средства противовоздушной обороны.

Реклама:

"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней... Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", – отметил Райдер.

Издание Politico также сообщило, что Пентагон готовит пакет, который будет включать средства артиллерии и ПВО. Неназванные американские чиновники заявили, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, еще нет.

Представители Министерства обороны работают над содержанием пакета, который может быстро пройти бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом, сказал один из чиновников.

ВИДЕО ДНЯ

"Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – сказал собеседник издания.

Источник рассказал, что много американского оружия уже находится на складах по всей Европе, и оно может быть немедленно отправлено в Украину. Некоторые виды вооружений могут быть доставлены в Украину за несколько дней, на другие могут уйти недели.

Напомним: Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля.

В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

Читайте также: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

фото"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Все новости...
США
Белый дом ожидает, что США "сразу" начнут поставлять оружие Украине после решения Конгресса
Джонсон о пакете с помощью Украины: Лучший возможный вариант
Конгресс США сделал первый шаг к предоставлению помощи Украине
Последние новости
02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
01:11
Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
23:45
В Днепре вечером раздался взрыв, силы ПВО сбили беспилотник
23:27
Новости экономики 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 млрд на строительство фортификаций
22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
22:45
Столтенберг: НАТО пока не планирует размещение ядерного оружия в других странах
22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
22:18
Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Все новости...
Реклама: