Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе

Пентагон не собирается медлить и настроен оперативно отправить Украине пакет военной помощи, сразу после соответствующего голосования в Конгрессе США.

Источник: представитель Пентагона Пат Райдер, слова которого приводит журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он также рассказал, что этот пакет, в частности, будет включать средства противовоздушной обороны.

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"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней... Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", – отметил Райдер.

Издание Politico также сообщило, что Пентагон готовит пакет, который будет включать средства артиллерии и ПВО. Неназванные американские чиновники заявили, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, еще нет.

Представители Министерства обороны работают над содержанием пакета, который может быстро пройти бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом, сказал один из чиновников.

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"Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – сказал собеседник издания.

Источник рассказал, что много американского оружия уже находится на складах по всей Европе, и оно может быть немедленно отправлено в Украину. Некоторые виды вооружений могут быть доставлены в Украину за несколько дней, на другие могут уйти недели.

Напомним: Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля.

В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

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