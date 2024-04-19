Через російський обстріл передмістя Херсона загинула літня жінка

У п'ятницю ввечері армія Росії з окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона, вбивши 80-річну жінку.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах

Деталі: За його словами, це сталося близько восьмої вечора 19 квітня.

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Під час обстрілу жінка перебувала на вулиці та отримала травми, несумісні з життям.

Деталі події уточнюються.

Що передувало: Російські війська постійно обстрілюють Херсон з лівого берега. 13 квітня вони поцілили у припортову інфраструктуру міста. Також армія РФ влучила у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодила багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

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