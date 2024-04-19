Через російський обстріл передмістя Херсона загинула літня жінка
У п'ятницю ввечері армія Росії з окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона, вбивши 80-річну жінку.
Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах
Деталі: За його словами, це сталося близько восьмої вечора 19 квітня.
Під час обстрілу жінка перебувала на вулиці та отримала травми, несумісні з життям.
Деталі події уточнюються.
Що передувало: Російські війська постійно обстрілюють Херсон з лівого берега. 13 квітня вони поцілили у припортову інфраструктуру міста. Також армія РФ влучила у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодила багатоповерхівку та 17 приватних будинків.
Були зафіксовані влучання в дошкільний навчальний заклад.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.