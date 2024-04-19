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Из-за российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина

Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 21:36
Из-за российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина
фото: Depositphotos

В пятницу вечером армия России с оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона, убив 80-летнюю женщину.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях

Детали: По его словам, это произошло около восьми вечера 19 апреля.

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Во время обстрела женщина находилась на улице и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Детали происшествия уточняются.

Что предшествовало: Российские войска постоянно обстреливают Херсон с левого берега. 13 апреля они атаковали припортовую инфраструктуру города. Также армия РФ попала в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредила многоэтажку и 17 частных домов.

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Были зафиксированы попадания в дошкольное учебное заведение.

5 человек получили ранения.

Темы: Херсонобстрелжертвывойна
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