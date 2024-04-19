Из-за российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина
Пятница, 19 апреля 2024, 21:36
В пятницу вечером армия России с оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона, убив 80-летнюю женщину.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях
Детали: По его словам, это произошло около восьми вечера 19 апреля.
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Во время обстрела женщина находилась на улице и получила травмы, несовместимые с жизнью.
Детали происшествия уточняются.
Что предшествовало: Российские войска постоянно обстреливают Херсон с левого берега. 13 апреля они атаковали припортовую инфраструктуру города. Также армия РФ попала в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредила многоэтажку и 17 частных домов.
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