Из-за российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина

В пятницу вечером армия России с оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона, убив 80-летнюю женщину.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях

Детали: По его словам, это произошло около восьми вечера 19 апреля.

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Во время обстрела женщина находилась на улице и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Детали происшествия уточняются.

Что предшествовало: Российские войска постоянно обстреливают Херсон с левого берега. 13 апреля они атаковали припортовую инфраструктуру города. Также армия РФ попала в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредила многоэтажку и 17 частных домов.

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