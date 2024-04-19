Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі в Сумах
П'ятниця, 19 квітня 2024, 23:23
Армія РФ ввечері 19 квітня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали".
Реклама:
Що передувало:
Увечері 19 квітня в більшості областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У Сумах повідомляли про кілька вибухів.