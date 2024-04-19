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Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі в Сумах 

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 23:23
Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі в Сумах 
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Армія РФ ввечері 19 квітня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали".

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Що передувало: 

Увечері 19 квітня в більшості областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У Сумах повідомляли про кілька вибухів.

Теми: Сумиракетний ударповітряна тривога
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