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Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 23:23
Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Армия РФ вечером 19 апреля нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали".

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Что предшествовало:

Вечером 19 апреля в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Сумах сообщали о нескольких взрывах.

Темы: Сумыракетный ударвоздушная тревога
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