Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах

Армия РФ вечером 19 апреля нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали".

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Что предшествовало:

Вечером 19 апреля в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Сумах сообщали о нескольких взрывах.