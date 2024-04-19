Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах
Пятница, 19 апреля 2024, 23:23
Армия РФ вечером 19 апреля нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали".
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Что предшествовало:
Вечером 19 апреля в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Сумах сообщали о нескольких взрывах.