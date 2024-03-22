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В Офісі президента заперечують, що США просили зупинити удари по російських НПЗ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 березня 2024, 15:25
В Офісі президента заперечують, що США просили зупинити удари по російських НПЗ
Михайло Подоляк. фото ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

Джерело: Подоляк в ефірі російського інформаційного каналу "Дождь"

Пряма мова: "Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом ведення війни. Україна буде руйнувати паливну інфраструктуру".

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Деталі: Подоляк наголосив, що Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, тоді як Україна знищує інфраструктуру війни.

Що передувало: Видання Financial Times написало, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшої ескалації.  

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО

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Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Теми: Офіс президентавійнаСША
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