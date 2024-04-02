З'явилися перші супутникові знімки наслідків теракту в Підмосков'ї

Російський офіс "Радіо Свобода" опублікував перші супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно наслідки теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня.

Джерело: РС у Telegram

Деталі: Зазначається, що за оцінками експертів, відновлення концертного залу, у якого внаслідок пожежі обвалився дах, коштуватиме від 9 до 15 мільярдів рублів.

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Передісторія:

22 березня 2024 року кілька озброєних автоматами людей увірвалися до концертного залу на околиці Москви, де мав відбутися концерт рок-гурту "Пікнік", і відкрили стрілянину по присутніх глядачах. Потім вони підпалили зал. Почалася сильна пожежа, внаслідок якої обвалився дах будівлі. Загинули, за останніми даними російської влади, 144 людини.

У справі про теракт заарештовано 10 осіб, включно з чотирма виконавцями, більшість із них - громадяни Таджикистану. Ймовірні виконавці з високою часткою ймовірності зіткнулися з тортурами під час затримання і на допитах.

За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї.

Російський Слідчий комітет 29 березня заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами", а ввечері того ж дня заявив, що терористи після стрілянини в "Крокус Сіті Хол" 22 березня нібито втікали у бік російсько-українського кордону, щоб отримати в Києві винагороду за скоєне.

Жодних доказів причетності України до теракту немає, а відповідальність за скоєне взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".