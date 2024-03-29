У Росії заявили, що терористи з "Крокуса" тікали прямо в Київ за винагородою
Слідчий комітет Росії заявив, що терористи після стрілянини в "Крокус сіті хол" 22 березня нібито втікали у бік російсько-українського кордону, щоб отримати в Києві винагороду за скоєне.
Джерело: Слідчий комітет Росії в Telegram
Деталі: Слідчі заявили, що нібито обвинувачені під час допитів повідомили, що ними керував чоловік під псевдонімом. У Telegram він надсилав їм голосові повідомлення і координував етапи підготовки теракту в концертному залі в Підмосков’ї.
Дослівно СК: "За вказівкою координатора терористи після скоєння злочину на автомобілі поїхали у бік російсько-українського кордону для подальшого його перетину та прибуття до Києва для отримання обіцяної їм винагороди.
Внаслідок цього триває виконання комплексу слідчих дій та оперативних заходів щодо перевірки причетності до організації та фінансування теракту представників українських спецслужб".
Передісторія:
- Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
- За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.
- Станом на середу 28 березня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.
- Російські силовики заявили, що затримали кількох громадян Таджикистану, який обвинувачують у скоєнні теракту.
- Російський Слідчий комітет 29 березня заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".