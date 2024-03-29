У Росії заявили, що терористи з "Крокуса" тікали прямо в Київ за винагородою

Слідчий комітет Росії заявив, що терористи після стрілянини в "Крокус сіті хол" 22 березня нібито втікали у бік російсько-українського кордону, щоб отримати в Києві винагороду за скоєне.

Джерело: Слідчий комітет Росії в Telegram

Деталі: Слідчі заявили, що нібито обвинувачені під час допитів повідомили, що ними керував чоловік під псевдонімом. У Telegram він надсилав їм голосові повідомлення і координував етапи підготовки теракту в концертному залі в Підмосков’ї.

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Дослівно СК: "За вказівкою координатора терористи після скоєння злочину на автомобілі поїхали у бік російсько-українського кордону для подальшого його перетину та прибуття до Києва для отримання обіцяної їм винагороди.

Внаслідок цього триває виконання комплексу слідчих дій та оперативних заходів щодо перевірки причетності до організації та фінансування теракту представників українських спецслужб".

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