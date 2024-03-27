Про підготовку теракту в Підмосков'ї РФ знала ще з лютого: Буданов назвав варіанти, чому допустили
За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
Джерело: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій, цитує пресслужба ГУР
Пряма мова: "Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки.
Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну".
Деталі: За словами Буданова, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.
Генерал зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному Crocus Сity Hall, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".
"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", ― заявив Буданов.
Шеф української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.
Пряма мова: "Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут".
Передісторія:
- Ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За даними російської влади, загинуло 137 осіб, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- Глава Росії Володимир Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
- Також версії Путіна супуречать заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвало теракт у Crocus City Hall в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувало фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.
- За даними близьких до російських силовиків телеграм-каналів, затриманих підозрюваних у теракті жорстоко катують.