Про підготовку теракту в Підмосков'ї РФ знала ще з лютого: Буданов назвав варіанти, чому допустили

За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.

Джерело: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій, цитує пресслужба ГУР

Пряма мова: "Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки.

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Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну".

Деталі: За словами Буданова, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Генерал зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному Crocus Сity Hall, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

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"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", ― заявив Буданов.

Шеф української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

Пряма мова: "Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут".

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