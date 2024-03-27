Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Про підготовку теракту в Підмосков'ї РФ знала ще з лютого: Буданов назвав варіанти, чому допустили

Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 21:44
Про підготовку теракту в Підмосков'ї РФ знала ще з лютого: Буданов назвав варіанти, чому допустили
Буданов. фото ГУР

За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.

Джерело: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій, цитує пресслужба ГУР

Пряма мова: "Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки.

Реклама:

Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну".

Деталі: За словами Буданова, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Генерал зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному Crocus Сity Hall, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

ВІДЕО ДНЯ

"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", ― заявив Буданов.

Шеф української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

Пряма мова: "Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут".

Передісторія:

  • Ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За даними російської влади, загинуло 137 осіб, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
  • Глава Росії Володимир Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
  • Також версії Путіна супуречать заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвало теракт у Crocus City Hall в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувало фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.
  • За даними близьких до російських силовиків телеграм-каналів, затриманих підозрюваних у теракті жорстоко катують.

Теми: тероризмРосіяГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

У Миколаєві зросла кількість постраждалих через удар балістичною ракетою
У Міноборони назвали ключові пункти законопроєкту про мобілізацію
Дитячий плач і гори битого скла: поліція показала Харків після "прильоту" авіабомб РФ
Українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, вперше розповіли про умови обміну
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: