Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії заявили, що таки знайшли зв’язок нападників на "Крокус" із "українськими націоналістами"

Олександр ШумілінЧетвер, 28 березня 2024, 18:09
В Росії заявили, що таки знайшли зв’язок нападників на Крокус із українськими націоналістами
Фото: ТАСС

Російський Слідчий комітет заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на повідомлення СК

Деталі: В повідомлення вказується, що такі "докази" виявили під час "роботи із затриманими і дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції".

Реклама:

В СК заявили, що виконавцям нібито надходили кошти з території України. Ніяких більше деталей росіяни не оприлюднили.

Передісторія:

  • Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
  • За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.   
  • Станом на середу 28 березня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.
  • Російські силовики заявили, що затримали кількох громадян Таджикистану, який обвинувачують у скоєнні теракту.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоДШВ показали, як січеславські десантники знищили колону ворожої техніки

Після скандалу з поцілунками в кабінеті очільник ТЦК попросився в бойову частину

У роботі monobank стався масштабний збій

фото, відеоУ російському Єкатеринбурзі сталася пожежа на "Уралмашзаводі": запалав цех, очевидці чули вибух

Іран попереджав Росію про загрозу теракту ще до нападу на "Крокус Сіті Хол" − ЗМІ

Допомога в кредит − спікер Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Зеленський: РФ готується до нового наступу у травні-червні, ми – не готові до цього
В окупованому Криму впав російський бойовий літак
На Донеччині росіяни вдарили по житловому сектору: загинула жінка
Останні новини
16:51
ВідеоВ РФ спалахнуло ще одне підприємство: під Москвою горить завод електроізоляції
16:45
У березні "Укрзалізниця" встановила рекорд з перевезень вантажів
16:44
Колектор зазнав пошкодження у Дарницькому районі Києва: рух транспорту обмежили
16:30
Переплутали жінок: у Чехії лікарі помилково зробили аборт не тій пацієнтці
16:25
У Німеччині заявили, що РФ посилила дезінформацію про Україну в Європі
16:04
анонсКонференція "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"
15:59
Вчені випадково створили ембріон шестиногої миші: як це допоможе майбутнім дослідженням
15:56
Зростання мінімалки, зміни для водіїв та заборона на риболовлю: що змінилось з 1 квітня в Україні
15:52
фотоВ окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки: він помер на місці
15:29
Каховське водосховище заростає вербами: чому це важливо для екосистеми
Усі новини...
Реклама: