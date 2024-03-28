В Росії заявили, що таки знайшли зв’язок нападників на "Крокус" із "українськими націоналістами"

Російський Слідчий комітет заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на повідомлення СК

Деталі: В повідомлення вказується, що такі "докази" виявили під час "роботи із затриманими і дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції".

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В СК заявили, що виконавцям нібито надходили кошти з території України. Ніяких більше деталей росіяни не оприлюднили.

Передісторія:

Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.

За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.

Станом на середу 28 березня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.

Російські силовики заявили, що затримали кількох громадян Таджикистану, який обвинувачують у скоєнні теракту.