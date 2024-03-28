В Росії заявили, що таки знайшли зв’язок нападників на "Крокус" із "українськими націоналістами"
Четвер, 28 березня 2024, 18:09
Російський Слідчий комітет заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на повідомлення СК
Деталі: В повідомлення вказується, що такі "докази" виявили під час "роботи із затриманими і дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції".
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В СК заявили, що виконавцям нібито надходили кошти з території України. Ніяких більше деталей росіяни не оприлюднили.
Передісторія:
- Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
- За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.
- Станом на середу 28 березня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.
- Російські силовики заявили, що затримали кількох громадян Таджикистану, який обвинувачують у скоєнні теракту.
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