У Калузькій області Росії безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру
Субота, 20 квітня 2024, 00:58
У ніч на 20 квітня у Калузькій області РФ наслідок вибуху БПЛА була пошкоджена енергетична інфраструктура.
Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости", губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша
Деталі: За його словами, в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було "незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру".
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Він також додав, що постраждалих немає.
Нагадаємо:
- У Брянській області в Росії ввечері 19 квітня місцевий губернатор повідомив про нібито збиття шести безпілотників, на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа.
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