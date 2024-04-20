У Калузькій області Росії безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру

У ніч на 20 квітня у Калузькій області РФ наслідок вибуху БПЛА була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости", губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша

Деталі: За його словами, в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було "незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру".

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Він також додав, що постраждалих немає.

Нагадаємо:

У Брянській області в Росії ввечері 19 квітня місцевий губернатор повідомив про нібито збиття шести безпілотників, на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа.