В Калужской области России беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру
Суббота, 20 апреля 2024, 00:58
В ночь на 20 апреля в Калужской области РФ в результате взрыва БПЛА была повреждена энергетическая инфраструктура.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша
Детали: По его словам, в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была "незначительно повреждена энергетическая инфраструктура".
Реклама:
Он также добавил, что пострадавших нет.
Напомним:
- В Брянской области в России вечером 19 апреля местный губернатор сообщил о якобы сбитии шести беспилотников, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар.
ВИДЕО ДНЯ