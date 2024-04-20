В Калужской области России беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру

В ночь на 20 апреля в Калужской области РФ в результате взрыва БПЛА была повреждена энергетическая инфраструктура.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша

Детали: По его словам, в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была "незначительно повреждена энергетическая инфраструктура".

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Он также добавил, что пострадавших нет.

Напомним:

В Брянской области в России вечером 19 апреля местный губернатор сообщил о якобы сбитии шести беспилотников, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар.