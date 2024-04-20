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ОВА: Окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя

Олена ІвашківСубота, 20 квітня 2024, 07:53
ОВА: Окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя
Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на суботу російські терористичні війська атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За його словами, впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. 

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Ворог завдав 5 авіаційних ударів  по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці. 

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 

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252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки,Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо: 

  • У ніч на суботу у Запоріжжі кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Теми: Запоріжжяракетний удар
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