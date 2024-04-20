ОВА: Окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя
У ніч на суботу російські терористичні війська атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За його словами, впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.
32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.
252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки,Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо:
- У ніч на суботу у Запоріжжі кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.