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ОВА: Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 07:53
ОВА: Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья
Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на субботу российские террористические войска атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. 

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, в течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. 

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Враг нанес 5 авиационных ударов по Роботино, Малой Токмачке и Новоандреевке. 

32 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино. 

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252 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним: 

  • В ночь на субботу в Запорожье несколько минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Темы: Запорожьеракетный удар
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