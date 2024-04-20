ОВА: Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья

В ночь на субботу российские террористические войска атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, в течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

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Враг нанес 5 авиационных ударов по Роботино, Малой Токмачке и Новоандреевке.

32 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино.

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252 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним: