У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ – уночі дістали тіло третього загиблого
Уночі на 20 квітня рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка – це третя жертва внаслідок російського удару вранці 19 квітня.
Джерело: ДСНС
Деталі: Окрім трьох загиблих, у місті 24 поранених.
Підрозділами ДСНС врятовані 12 осіб.
Ще 51 людина отримала допомогу від психологів відомства.
Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало (серед поранених ще одна дитина).
Що передувало: 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.