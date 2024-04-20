У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ – уночі дістали тіло третього загиблого

Уночі на 20 квітня рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка – це третя жертва внаслідок російського удару вранці 19 квітня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Окрім трьох загиблих, у місті 24 поранених.

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Підрозділами ДСНС врятовані 12 осіб.

Ще 51 людина отримала допомогу від психологів відомства.

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало (серед поранених ще одна дитина).

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Що передувало: 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.