Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ – уночі дістали тіло третього загиблого

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 09:02
У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ – уночі дістали тіло третього загиблого
фото: дснс

Уночі на 20 квітня рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка – це третя жертва внаслідок російського удару вранці 19 квітня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Окрім трьох загиблих, у місті 24 поранених.

Реклама:

Підрозділами ДСНС врятовані 12 осіб.

Ще 51 людина отримала допомогу від психологів відомства.

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало (серед поранених ще одна дитина).

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Теми: ДСНСДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

Усі новини...
ДСНС
На Дніпропетровщині ворог атакував рятувальників, коли ті гасили пожежу від обстрілу
На Харківщині трактор наїхав на вибухівку, водій поранений
Принесли вибухівку додому: на Миколаївщині підірвалися юнак та неповнолітня дівчина
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: