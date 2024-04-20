В Днепре завершили спасательные работы после удара РФ - ночью достали тело третьего погибшего

Ночью на 20 апреля спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины - это третья жертва в результате российского удара утром 19 апреля.

Источник: ГСЧС

Детали: Кроме трех погибших, в городе 24 раненых.

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Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек.

Еще 51 человек получил помощь от психологов ведомства.

Всего из-за российских атак 19 апреля на Днепропетровщине погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали (среди раненых еще один ребенок).

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Что предшествовало: 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.