РФ уразила інфраструктурний об'єкт в Одесі

Військові уточнили наслідки атак Росії у ніч на 20 квітня – ворог атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя та уразив інфраструктурний об'єкт в Одесі.

Джерело: Сили оборони Півдня, Одеська ОВА

Деталі: Зазначається, що промислову інфраструктуру Запоріжжя росіяни атакували балістикою. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

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Вже зранку ворог завдав удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі.

Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступінь пошкодження і постраждалих уточнюється.

Також на світанку ворог спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі були збиті в акваторії Чорного моря, а три ворожих розвіддрони знищені на Криворіжжі, Миколаївщині та Одещині.