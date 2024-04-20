РФ поразила инфраструктурный объект в Одессе

Военные уточнили последствия атак России в ночь на 20 апреля - враг атаковал баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья и поразил инфраструктурный объект в Одессе.

Источник: Силы обороны Юга, Одесская ОВА

Детали: Отмечается, что промышленную инфраструктуру Запорожья россияне атаковали баллистикой. Информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.

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Уже утром враг нанес удар баллистикой с ВОТ Крым по Одессе.

Поражен инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.

Также на рассвете враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были сбиты в акватории Черного моря, а три вражеских разведдрона уничтожены на Криворожье, Николаевщине и Одесщине.