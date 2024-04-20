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Масштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Валентина РоманенкоСубота, 20 квітня 2024, 11:16
Масштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела
фото з соцмереж

В ніч на 20 квітня українські безпілотники літакового типу атакували територію РФ, це – спільна операція Головного управління розвідки МОУ, Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ.

Джерело: співрозмовники УП в ГУР та СБУ

Деталі: Десятки українських безпілотників "завітали" до Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської області.

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Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

За даними джерел УП, уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.

Що передувало: Міноборони РФ повідомило, що ППО російського агресора нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА в ніч на суботу 20 квітня.

Теми: безпілотникиГУРСБУССО
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