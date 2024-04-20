МО РФ: Цієї ночі 50 безпілотників атакували вісім областей Росії
Субота, 20 квітня 2024, 07:24
У ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА.
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З них двадцять шість – над територією Бєлгородської області;
десять – над територією Брянської області;
вісім – над територією Курської області;
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два – над Тульською областю;
по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.