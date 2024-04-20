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МО РФ: Цієї ночі 50 безпілотників атакували вісім областей Росії

Олена ІвашківСубота, 20 квітня 2024, 07:24
МО РФ: Цієї ночі 50 безпілотників атакували вісім областей Росії
фото: РосЗМІ

У ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА. 

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З них двадцять шість – над територією Бєлгородської області; 

десять – над територією Брянської області

вісім – над територією Курської області; 

ВІДЕО ДНЯ

два – над Тульською областю;

по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Теми: Росіябезпілотники
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