МО РФ: Цієї ночі 50 безпілотників атакували вісім областей Росії

У ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА.

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З них двадцять шість – над територією Бєлгородської області;

десять – над територією Брянської області;

вісім – над територією Курської області;

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два – над Тульською областю;

по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.