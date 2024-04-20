Масштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

В ночь на 20 апреля украинские беспилотники самолетного типа атаковали территорию РФ, это - совместная операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.

Источник: собеседники УП в ГУР и СБУ

Детали: Десятки украинских беспилотников "посетили" Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.

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Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

По данным источников УП, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где возникли пожары.

В ніч на 20 квітня 8 областей Росії зазнали атаки дронів ГУР, СБУ та ССО. ціль - енергооб'єкти, які живлять оборонку РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/yiXJHQXbbt ВИДЕО ДНЯ April 20, 2024

Что предшествовало: Минобороны РФ сообщило, что ПВО российского агрессора якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА в ночь на субботу 20 апреля.