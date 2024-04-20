Масштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники
В ночь на 20 апреля украинские беспилотники самолетного типа атаковали территорию РФ, это - совместная операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.
Источник: собеседники УП в ГУР и СБУ
Детали: Десятки украинских беспилотников "посетили" Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.
Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.
По данным источников УП, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где возникли пожары.
В ніч на 20 квітня 8 областей Росії зазнали атаки дронів ГУР, СБУ та ССО. ціль - енергооб'єкти, які живлять оборонку РФ
відео з російських соцмереж pic.twitter.com/yiXJHQXbbt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 20, 2024ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало: Минобороны РФ сообщило, что ПВО российского агрессора якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА в ночь на субботу 20 апреля.