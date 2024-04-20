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Росіяни знову атакували Дніпропетровщину – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 11:52
Росіяни знову атакували Дніпропетровщину – ОВА
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Вранці 20 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область.

Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Ворог знову атакував область.

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Гучно було в Кам'янському районі".

Деталі: Подробиці влада не повідомляє.

Ще раніше в суботу стало відомо, що над Синельниківським районом збили російський БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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