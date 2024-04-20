Россияне снова атаковали Днепропетровскую область - ОВА
Суббота, 20 апреля 2024, 11:52
Утром 20 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь Лысака: "Враг снова атаковал область.
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Громко было в Каменском районе".
Детали: Подробности власти не сообщают.
Еще ранее в субботу стало известно, что над Синельниковским районом сбили российский БПЛА.
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Напомним: 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.