Ракетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей

Внаслідок ракетного удару по Одесі в суботу постраждало 8 осіб, з яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження.

Джерело: Офіс генпрокурора

наслідки удару по Одесі, фото прокуратури

Дослівно: "20 квітня близько 16:30 збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одесі.

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Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надається медична допомога.

Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків".

Деталі: В ОГП додали, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

ВІДЕО ДНЯ

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару російських військ по Одесі зруйновано житлові будинки, постраждали 4 дорослих і трирічна дитина.