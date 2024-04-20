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Удар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей

Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 20:11
Удар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
последствия удара по Одессе, фото прокуратуры

В результате ракетного удара по Одессе в субботу пострадало 8 человек, из которых двое детей – 2021 и 2020 года рождения.

Источник: Офис генпрокурора

последствия удара по Одессе, фото прокуратуры
последствия удара по Одессе, фото прокуратуры

Дословно: "20 апреля около 16:30 вооруженные силы РФ осуществили ракетный удар по Одессе.

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В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей – 2021 и 2020 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждены по меньшей мере 20 частных домов".

 

Детали: В ОГП добавили, что осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

ВИДЕО ДНЯ

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Одессе разрушены жилые дома, пострадали 4 взрослых и трехлетний ребенок.

Темы: Одессаракетный удар
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