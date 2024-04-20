Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
На території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна.
Джерело: керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "На даний час проведено обгляд місця події, вилучено речові докази та допитані свідки. Крім того, на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи. Також на тому місці виявлено боєприпаси, які відносяться до військового майна".
Деталі: Рихлюк зазначив, що на території Вінницької та суміжних областей проводиться ряд слідчих та розшукових дій з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб.
Прокурор такоє підтвердив, що розшукувані особи є військовослужбовцями ЗСУ.
Рихлюк вказав, що це наразі вся інформація, яку слідство може оприлюднити.
Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження розшукуваних осіб, невідкладно повідомити про це органам правопорядку за телефоном 102.
Передісторія:
- Вранці 20 квітня стало відомо, що поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.
- Сили оборони повідомили, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.
- Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
- Вінницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом розстрілу поліцейських у Вінницькій області, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років, або довічне ув´язнення.