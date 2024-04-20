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Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

Валентина РоманенкоСуббота, 20 апреля 2024, 20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
скриншот

На территории Винницкой области нашли автомобиль, на котором передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.

Источник: руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и допрошены свидетели. Кроме того, на территории Винницкой области обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица. Также на том месте обнаружены боеприпасы, которые относятся к военному имуществу".

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Детали: Рыхлюк отметил, что на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд следственных и розыскных действий с целью установления местонахождения указанных лиц.

Прокурор также подтвердил, что разыскиваемые лица являются военнослужащими ВСУ.

Рыхлюк указал, что это пока вся информация, которую следствие может обнародовать.

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Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, безотлагательно сообщить об этом органам правопорядка по телефону 102.

Предыстория:

  • Утром 20 апреля стало известно, что полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.
  • Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
  • Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
  • Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту расстрела полицейских в Винницкой области, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Темы: Винницкая областьубийствоОфис генпрокурора
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