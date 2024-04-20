Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

На территории Винницкой области нашли автомобиль, на котором передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.

Источник: руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и допрошены свидетели. Кроме того, на территории Винницкой области обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица. Также на том месте обнаружены боеприпасы, которые относятся к военному имуществу".

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Детали: Рыхлюк отметил, что на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд следственных и розыскных действий с целью установления местонахождения указанных лиц.

Прокурор также подтвердил, что разыскиваемые лица являются военнослужащими ВСУ.

Рыхлюк указал, что это пока вся информация, которую следствие может обнародовать.

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Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, безотлагательно сообщить об этом органам правопорядка по телефону 102.

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