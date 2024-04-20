Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
На территории Винницкой области нашли автомобиль, на котором передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.
Источник: руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и допрошены свидетели. Кроме того, на территории Винницкой области обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица. Также на том месте обнаружены боеприпасы, которые относятся к военному имуществу".
Детали: Рыхлюк отметил, что на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд следственных и розыскных действий с целью установления местонахождения указанных лиц.
Прокурор также подтвердил, что разыскиваемые лица являются военнослужащими ВСУ.
Рыхлюк указал, что это пока вся информация, которую следствие может обнародовать.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, безотлагательно сообщить об этом органам правопорядка по телефону 102.
Предыстория:
- Утром 20 апреля стало известно, что полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.
- Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
- Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
- Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту расстрела полицейских в Винницкой области, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет, или пожизненное заключение.