Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалений Палатою представників США пакет допомоги Україні відчують і воїни на передовій, і українські міста і села.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За яке так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору".

Деталі: Зеленський подякував усім, хто підтримав пакет допомоги Україні і особисто спікеру Майку Джонсону. Він також висловив сподівання, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту США Джо Байдену "будуть достатньо швидкими".

Пряма мова: "Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів.

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Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти".

Що передувало: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги Україні та союзникам на суму близько 61 мільярда доларів.