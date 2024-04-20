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Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села

Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что принятый Палатой представителей США пакет помощи Украине почувствуют и воины на передовой, и украинские города и села.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За который так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора".

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто поддержал пакет помощи Украине и лично спикера Майка Джонсона. Он также выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту США Джо Байдену "будут достаточно быстрыми".

Прямая речь: "Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет закопать в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов.

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Бесспорно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть".

Что предшествовало: Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Украине и союзникам на сумму около 61 миллиарда долларов.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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