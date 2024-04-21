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Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

Ольга Глущенко Неділя, 21 квітня 2024, 00:18
Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні
Чак Шумер, фото: POLITICO

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що американські сенатори вийдуть із перерви, щоб голосувати за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.

Джерело: Шумер у мережі Х

Пряма мова: "Сенат (США – ред.) готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку".

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"Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок (23 квітня – ред.)".

Що передувало: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.

Передісторія:

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Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: допомога УкраїніСША
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