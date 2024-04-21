Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що американські сенатори вийдуть із перерви, щоб голосувати за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.

Джерело: Шумер у мережі Х

Пряма мова: "Сенат (США – ред.) готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку".

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"Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок (23 квітня – ред.)".

Що передувало: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.