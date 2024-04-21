Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине
Воскресенье, 21 апреля 2024, 00:18
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы выйдут из перерыва, чтобы голосовать за помощь Украине во вторник, 23 апреля.
Источник: Шумер в сети Х
Прямая речь: "Сенат (США – ред.) готов сделать следующий шаг по дополнительному закону о национальной безопасности".
Реклама:
"Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник (23 апреля – ред.)".
Что предшествовало: Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.