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Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 00:18
Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине
Чак Шумер, фото: POLITICO

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы выйдут из перерыва, чтобы голосовать за помощь Украине во вторник, 23 апреля.

Источник: Шумер в сети Х

Прямая речь: "Сенат (США – ред.) готов сделать следующий шаг по дополнительному закону о национальной безопасности".

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"Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник (23 апреля – ред.)".

Что предшествовало: Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.

Темы: помощь УкраинеСША
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