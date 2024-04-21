В ЄС рішення Конгресу США про допомогу Україні назвали "чітким сигналом Кремлю"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель привітали позитивне рішення Палати представників США ухвалити законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України обсягом близько 61 мільярда доларів.
Джерело: фон дер Ляєн і Мішель у мережі Х
Пряма мова фон дер Ляєн: "Я вітаю позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США.
Україна заслуговує на всю можливу підтримку (в боротьбі – ред.) проти Росії.
Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя".
Пряма мова Мішеля: "Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення критично важливого пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів.
Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу і Хартію ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ".
Що передувало: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.