В ЄС рішення Конгресу США про допомогу Україні назвали "чітким сигналом Кремлю"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель привітали позитивне рішення Палати представників США ухвалити законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України обсягом близько 61 мільярда доларів.

Джерело: фон дер Ляєн і Мішель у мережі Х

Пряма мова фон дер Ляєн: "Я вітаю позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США.

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Україна заслуговує на всю можливу підтримку (в боротьбі – ред.) проти Росії.

Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя".

Пряма мова Мішеля: "Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення критично важливого пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів.

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Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу і Хартію ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ".

Що передувало: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.