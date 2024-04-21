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В ЕС решение Конгресса США о помощи Украине назвали "четким сигналом Кремлю"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 02:36
В ЕС решение Конгресса США о помощи Украине назвали четким сигналом Кремлю
флаги ЕС, фото: getty images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали положительное решение Палаты представителей США принять законопроект о выделении помощи на поддержку Украины объемом около 61 миллиарда долларов.

Источник: фон дер Ляйен и Мишель в сети Х

Прямая речь фон дер Ляйен: "Я приветствую положительное голосование подавляющим большинством голосов в Палате представителей США.

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Украина заслуживает всей возможной поддержки (в борьбе – ред.) против России.

Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно быстрее, поскольку на кону жизнь".

Прямая речь Мишеля: "Я приветствую голосование Палаты представителей Конгресса США за одобрение критически важного пакета помощи Украине в 60 миллиардов долларов.

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Это посылает четкий сигнал Кремлю: те, кто верят в свободу и Хартию ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ".

Что предшествовало: Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.

Темы: ЕССШАпомощь Украине
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