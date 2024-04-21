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Пакет з допомогою Україні сприяє безпеці США – очільник Пентагона

Ольга Глущенко Неділя, 21 квітня 2024, 05:16
Пакет з допомогою Україні сприяє безпеці США – очільник Пентагона
Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони Штатів Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників пакета законопроєктів, який включає допомогу Україні, зазначивши, що він робить "Америку більш безпечною".

Джерело: Остін, цитує сайт Пентагона

Пряма мова: "Я вітаю прийняття критично важливого доповнення до закону про національну безпеку, яке допоможе Міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та бути непохитними щодо наших союзників і партнерів по всьому світу.

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"Цей закон зробить Америку більш безпечною і врятує життя".

Деталі: Остін зазначив, що цей закон є важливою інвестицією в майбутнє Америки, адже скеровує близько 50 мільярдів доларів в оборонно-промислову базу США і створює робочі місця в більш ніж 30 штатах, а також зміцнить довгострокову безпеку США.

Пряма мова: "Ми ще раз переконалися в тому, що проблеми сучасності лише поглиблюватимуться без сильного, стійкого лідерства США в просуванні наших ключових інтересів безпеки.

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Світ все ще спостерігає.

На кону все ще стоять людські життя. Довгострокова безпека Америки все ще під загрозою.

Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам або ворогам жодних підстав сумніватися в рішучості Америки".

Що передувало: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.

Теми: СШАдопомога Україні
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