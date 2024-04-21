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Пакет с помощью Украине способствует безопасности США – глава Пентагона

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 05:16
Пакет с помощью Украине способствует безопасности США – глава Пентагона
Остин, фото: Getty Images

Министр обороны Штатов Ллойд Остин приветствовал принятие Палатой представителей пакета законопроектов, который включает помощь Украине, отметив, что он делает "Америку более безопасной".

Источник: Остин, цитирует сайт Пентагона

Прямая речь: "Я приветствую принятие критически важного дополнения к закону о национальной безопасности, которое поможет Министерству обороны поддержать Украину и Израиль, укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и быть непоколебимыми в отношении наших союзников и партнеров по всему миру.

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"Этот закон сделает Америку более безопасной и спасет жизни".

Детали: Остин отметил, что этот закон является важной инвестицией в будущее Америки, ведь направляет около 50 миллиардов долларов в оборонно-промышленную базу США и создает рабочие места в более чем 30 штатах, а также укрепит долгосрочную безопасность США.

Прямая речь: "Мы еще раз убедились в том, что проблемы современности будут лишь углубляться без сильного, устойчивого лидерства США в продвижении наших ключевых интересов безопасности.

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Мир все еще наблюдает.

На кону все еще стоят человеческие жизни. Долгосрочная безопасность Америки все еще под угрозой.

Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или врагам никаких оснований сомневаться в решимости Америки".

Что предшествовало: Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.

Темы: СШАпомощь Украине
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