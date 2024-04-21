ЗСУ наголошують, що ситуація у Часовому Яру повністю контрольована

На Бахмутському напрямку щільно працює російська артилерія та авіація, але ЗСУ контролюють ситуацію у Часовому Яру, який є ціллю росіян.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова Волошина: "Ворог тисне на Часів Яр, але ситуація повністю контрольована, противника в місті немає.

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Штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів і артилерії.

Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції захисників".

Деталі: За словами Волошина, для обстрілу Часового Яру та Бахмутського напрямку російська армія використовує боєприпаси північнокорейського й китайського виробництва.