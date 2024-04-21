ВСУ отмечают, что ситуация в Часовом Яру полностью контролируется

На Бахмутском направлении плотно работает российская артиллерия и авиация, но ВСУ контролируют ситуацию в Часовом Яру, который является целью россиян.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь Волошина: "Враг давит на Часов Яр, но ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет.

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Штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют при поддержке дронов и артиллерии.

Также в последнее время очень донимает авиация, которая забрасывает как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции защитников".

Детали: По словам Волошина, для обстрела Часового Яра и Бахмутского направления российская армия использует боеприпасы северокорейского и китайского производства.