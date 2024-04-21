Розстріл поліцейських на Вінниччині: нападників затримали – НПУ

Нападників на поліцейських у Вінницькій області - батька та сина, які є військовослужбовцями, - затримали на Одещині.

Джерело: керівник Нацполіції Іван Вигівський у Facebook, Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

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Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисника.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються".

Деталі: Вигівський нагадав, що за фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – "Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків". Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що двох військовослужбовців, причетних до розстрілу поліцейських у Вінницькій області, затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

В ОГП уточнили "Українській правді", що 21 квітня їм буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Передісторія: