Расстрел полицейских в Винницкой области: нападавшие задержаны – НПУ

Нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в Одесской области.

Источник: глава Нацполиции Иван Выгивский в Facebook, Офис генпрокурора

Прямая речь: "Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

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Нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленника.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются".

Детали: Выговский напомнил, что по факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - "Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей". Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.

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Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

В Офисе генпрокурора уточняют, что двух военнослужащих, причастных к расстрелу полицейских в Винницкой области, задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

В ОГП уточнили "Украинской правде", что 21 апреля им будет сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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