Расстрел полицейских в Винницкой области: нападавшие задержаны – НПУ
Нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в Одесской области.
Источник: глава Нацполиции Иван Выгивский в Facebook, Офис генпрокурора
Прямая речь: "Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.
Нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленника.
Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются".
Детали: Выговский напомнил, что по факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - "Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей". Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.
Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
В Офисе генпрокурора уточняют, что двух военнослужащих, причастных к расстрелу полицейских в Винницкой области, задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
В ОГП уточнили "Украинской правде", что 21 апреля им будет сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- Около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник получил ранения.
- Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
- Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
- Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, которым передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.