Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Расстрел полицейских в Винницкой области: нападавшие задержаны – НПУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 15:41
Расстрел полицейских в Винницкой области: нападавшие задержаны – НПУ
фото НПУ

Нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в Одесской области.

Источник: глава Нацполиции Иван Выгивский в FacebookОфис генпрокурора

Прямая речь: "Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Реклама:

Нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленника.

 

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются".

Детали: Выговский напомнил, что по факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - "Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей". Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

В Офисе генпрокурора уточняют, что двух военнослужащих, причастных к расстрелу полицейских в Винницкой области, задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

В ОГП уточнили "Украинской правде", что 21 апреля им будет сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория:

  • Около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник получил ранения.
  • Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
  • Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
  • Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, которым передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.

Темы: Винницкая областьубийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
В Севастополе заявили про ракетную атаку на корабль, начался пожар
ВСУ отмечают, что ситуация в Часовом Яру полностью контролируется
Россияне ударили баллистикой по Одессе - четверо пострадавших
Россияне повторяют тактику Авдеевки для взятия Часового Яра - разведка Британии
Последние новости
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
Все новости...
Реклама: