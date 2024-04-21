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У ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля у Севастополі

Валентина РоманенкоНеділя, 21 квітня 2024, 16:55
У ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля у Севастополі
судно "Коммуна". фото з російських ЗМІ

Російське судно забезпечення ЧФ РФ "Коммуна" загорілося 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя завдяки діям Військово-морських сил ЗСУ.

Джерело: речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Дана подія відбулася за безспосередньої участі ВМС ЗСУ. Характер пошкоджень судна уточнюється, але за попередньою інформацією, корабель більше не готовий до виконання завдань".

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Деталі: Плетенчук пояснив УП, що цей корабель не є бойовим, але, попри поважний вік, обслуговував Чорноморський флот РФ, і був діючим.

Зокрема "Коммуну" росіяни використовували, коли обстежували місце, де затонув флагман ЧФ РФ "Москва".

Що передувало: Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибухи у Севастополі вранці 21 квітня. Пізніше окупанти заявили про ракетну атаку на корабель.

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Також з'явилися повідомлення про пожежу на судні.

Довідково: За даними з російських відкритих джерел, "Коммуна" - морське допоміжне судно ВМФ РФ, рятувальник підводних човнів. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що перебуває на озброєнні.

Теми: КримЧФ Росіївійна
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