В ВМС ВСУ подтвердили поражение российского корабля в Севастополе

Российское судно обеспечения ЧФ РФ "Коммуна" загорелось 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя благодаря действиям Военно-морских сил ВСУ.

Источник: спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Данное событие произошло при непосредственном участии ВМС ВСУ. Характер повреждений судна уточняется, но по предварительной информации, корабль больше не готов к выполнению задач".

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Детали: Плетенчук объяснил УП, что этот корабль не является боевым, но, несмотря на почтенный возраст, обслуживал Черноморский флот РФ, и был действующим.

В частности, "Коммуну" россияне использовали, когда обследовали место, где затонул флагман ЧФ РФ "Москва".

Что предшествовало: Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Севастополе утром 21 апреля. Позже оккупанты заявили о ракетной атаке на корабль.

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Также появились сообщения о пожаре на судне.

Справка: По данным из российских открытых источников, "Коммуна" – морское вспомогательное судно ВМФ РФ, спасатель подводных лодок. Старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, находящееся на вооружении.