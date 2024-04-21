Сенатор допускає відправку Україні ATACMS до кінця наступного тижня

Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер допускає відправку Україні далекобійних ракет ATACMS вже до кінця наступного тижня.

Джерело: Ворнер в ефірі CBS News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи ухвалення Палатою представників законопроєкту щодо допомоги Україні, сенатор висловив сподівання, що після підпису президента Джо Байдена зброю відправлять Україні до кінця наступного тижня.

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"Я сподіваюся, щойно це (законопроєкт, – ред.) дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки ATACMS більшої дальності будуть буквально запущені...", – сказав він.

Ворнер ствердно відповів на питання, чи йтиметься про далекобійну артилерію.

На уточнююче питання, чи йдеться не лише про боєприпаси він сказав: "ATACMS... Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація була готова підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі".

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Сенатор зазначив, що моральний дух українців був чудовим, але він був підірваний за останні пару місяців, коли їм буквально давали нормовані снаряди, 8-10 снарядів на день.

"Не можна недооцінювати ту мужність, рішучість українців, але якщо у них немає засобів, вони не можуть перенести цю боротьбу", – зазначив Ворнер.

Що передувало: В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Вже повідомлялося, що Пентагону знадобиться менше тижня після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.