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Сенатор допускает отправку Украине ATACMS до конца следующей недели

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 20:06
Сенатор допускает отправку Украине ATACMS до конца следующей недели
ATACMS, фото Getty Images

Председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер допускает отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS уже до конца следующей недели.

Источник: Уорнер в эфире CBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Комментируя принятие Палатой представителей законопроекта о помощи Украине, сенатор выразил надежду, что после подписи президента Джо Байдена оружие отправят Украине до конца следующей недели.

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"Я надеюсь, как только это (законопроект, – ред.) дойдет до президента до вторника или среды, эти поставки ATACMS большей дальности будут буквально запущены...", – сказал он.

Уорнер ответил на вопрос, будет ли речь идти о дальнобойной артиллерии.

На уточняющий вопрос, идет ли речь не только о боеприпасах, он сказал: "ATACMS... Я считаю, что за последние несколько месяцев администрация была готова подготовить или предоставить ATACMS. Это прописано в этом законе".

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Сенатор отметил, что моральный дух украинцев был отличным, но он был взорван за последние пару месяцев, когда им буквально давали нормированные снаряды, 8-10 снарядов в день.

"Нельзя недооценивать то мужество, решительность украинцев, но если у них нет материалов, они не могут перенести эту борьбу", – отметил Уорнер.

Что предшествовало: В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Уже сообщалось, что Пентагону понадобится меньше недели после завершения всех процедур принятия соответствующего законодательства, чтобы доставить оружейную часть украинским подразделениям.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Темы: СШАпомощь УкраинеATACMS
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