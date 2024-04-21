На кордоні з Польщею нова проблема з вантажівками: збій системи

Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено через збій системи митної служби Польщі.

Джерело: Держприкордонслужба України

Дослівно: "Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено.

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Стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.

Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня".

Деталі: При цьому рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком.

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Що передувало: 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

20 квітня рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею було відновлено.