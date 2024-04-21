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На границе с Польшей новая проблема с грузовиками: сбой системы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 22:34
На границе с Польшей новая проблема с грузовиками: сбой системы
грузовики на польско-украинской границе, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Движение грузовиков в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлено из-за сбоя системы таможенной службы Польши.

Источник: Госпогранслужба Украины

Дословно: "Движение грузовиков в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлено.

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Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет осуществляться.

Ориентировочно ритмичный пропуск тяжеловозов будет восстановлен в 08:00 22 апреля".

Детали: При этом движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке.

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Что предшествовало: 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

20 апреля движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" на границе с Польшей было восстановлено.

Темы: ПольшаграницаПограничная служба
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