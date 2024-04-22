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"Шахеди" поцілили по фермерському господарству на Одещині

Понеділок, 22 квітня 2024, 08:31
Шахеди поцілили по фермерському господарству на Одещині
Наслідки російських ударів по Одещині 21 квітня. Фото з Telegram ДСНС

Уночі 22 квітня російські "Шахеди" влучили у фермерське господарство в Одеській області − зруйновані будівлі, пошкоджена техніка.

Джерело: Сили оборони півдня та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно Сили оборони півдня: "Ворог продовжує системний дроновий терор. Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму спрямував ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" на Одещину. На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку".

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Деталі: За даними голови ОВА, люди не постраждали.

Передісторія:

  • У ніч на 22 квітня окупанти атакували 7 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та 3 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини; 5 дронів вдалося знищити.

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Теми: Одеська областьШахед
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