"Шахеди" поцілили по фермерському господарству на Одещині
Понеділок, 22 квітня 2024, 08:31
Уночі 22 квітня російські "Шахеди" влучили у фермерське господарство в Одеській області − зруйновані будівлі, пошкоджена техніка.
Джерело: Сили оборони півдня та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Дослівно Сили оборони півдня: "Ворог продовжує системний дроновий терор. Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму спрямував ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" на Одещину. На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку".
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Деталі: За даними голови ОВА, люди не постраждали.
Передісторія:
- У ніч на 22 квітня окупанти атакували 7 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та 3 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини; 5 дронів вдалося знищити.
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